DopoFestival, Cattelan: "Ce lo ha prestato Fazio". La battuta sul Papa terremota Sanremo 2025

Tra i volti più attesi della prima serata del Festival di Sanremo merita una menzione speciale Gerry Scotti. Il celebre conduttore televisivo è salito sul palco insieme a Carlo Conti e ha contribuito a intrattenere il pubblico dell'Ariston. La sua presenza in Liguria è stata possibile grazie a una gentilezza che Mediaset - e Pier Silvio Berlusconi - hanno fatto a Viale Mazzini. In sintesi: uno dei volti più rappresentativi di Cologno Monzese è stato prestato alla Rai.

Alessandro Cattelan, nel corso del DopoFestival, ci ha scherzato su. E nel farlo ha lanciato una stoccata velenosa a Fabio Fazio e a Papa Francesco. "C'è stato un po' di fair play. Insieme a Carlo Conti c'erano ovviamente Antonella Clerici e Gerry Scotti in prestito da Mediaset. Grandi ospiti come il Papa in prestito da Fabio Fazio. Ce lo hanno concesso", ha esclamato Cattelan tra le risate in studio.

Ma proprio sul video del Pontefice mandato in onda durante Sanremo si sta consumando un giallo tutto italiano. Alcuni ritengono che la clip fosse vecchia di qualche mese. Ma da fonti autorevoli è subito arrivata una secca smentita. Il filmato di Papa Francesco, infatti, è stato registrato due giorni fa. Dal video si capisce anche che parla di Sanremo ("trascorrete belle serate") e fa riferimento al conflitto Israele-Palestina. Il video è stato registrato a Casa Santa Marta.