Sanremo 2025, Rose Villain e le trasparenze "killer": look pazzesco, tripudio all'Ariston

Alla vigilia del Festival di Sanremo 2025, Rose Villain ha fatto discutere per alcune sue prese di posizioni contro gli Stati Uniti e Italia, i due paesi tra cui si divide. Già, l'artista ha fatto sapere che non gradisce i due governi, soprattutto quello Usa, ossia Donald Trump. Tanto da aver annunciato di voler lasciare gli States. Ce ne faremo una ragione.

Poi il palco, dove Rose Villain ha convinto. Ha spaccato con la sua Fuorilegge, il brano portato in gara. E la prima sera la cantante ha incantato anche con il suo outfit, un total-red di pura passione. Semplicemente bellissima.

Ecco, nella seconda serata della kermesse, Rose Villain si è superata. Non solo per l'interpretazione, ma anche per il look: semplicemente strepitoso. Un abito nero e scollatissimo, una gonna lunga dalle trasparenze super-sexy impreziosita da un orlo rosa. Tacco alto e capelli liscia a completare un outfit promosso a pieni voti. Meravigliosa, seducente. Tanto che anche Bianca Balti, co-conduttrice della serata, accogliendola sul palco ha scandito: "Che bona che sei!". Difficile smentirla...