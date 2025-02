Sanremo 2025, Selvaggia Lucarelli insulta ancora Simone Cristicchi: "Se le cose sono complesse..."

13 febbraio 2025 a

Fermi tutti! C'è un nemico a Sanremo 2025: si tratta di Simone Cristicchi, in gara con la meravigliosa Quando sarai piccola, il brano dedicato alla madre colpita da Alzheimer. Una canzone toccante, profonda, dolce e dolorosa. Una canzone che sta convincendo critica e pubblico: Cristicchi è infatti tra i primi 5 in classifica ed è molto accreditato per la vittoria finale.

Ma, come detto, è anche un "nemico". Lo è per parte dell'intellighenzia progressista e, ovviamente, lo è anche per Selvaggia Lucarelli. Si pensi al primo affondo della blogger, che aveva criticato la canzone portata da Cristicchi per il modo in cui racconta la malattia (sì, la Lucarelli è riuscita anche a spendersi in tale prodezza).

Ma non è tutto. Il punto è che Cristicchi, nelle ultime ore, ha scoccato una bella freccia contro Amadeus, l'ex conduttore del Festival di Sanremo, rivelando che Quando sarai piccola era stata scritta cinque anni fa ed era anche stata proposta per la kermesse, ma Amadeus non la aveva ammessa. Cristicchi, al Corriere della Sera, spiega di non provare "nessuna rabbia" per la scelta di Amadeus. Si dice poi "fatalista", rimarcando come "sono le canzoni a decidere quando sono pronte per gli alti". Infine, addirittura ringrazia Amadeus "per non averla scelta, nei suoi Festival sarei stato a disagio e fuori luogo". Bella bordata, insomma.

"Non dice niente su Fedez e le indagini?": agguato a Carlo Conti, la risposta è da applausi

Un affondo, quello di Cristicchi, che non può restare impunito. Ed è anche per questo che diventa nemico. Uno di destra. Un bruto. Uno su cui picchiare duro. Ed è qui che rientra in scena Selvaggia Lucarelli. Come randellarlo? Presto detto: la sacerdotessa del giusto rilancia sui suoi profili social una vecchia intervista di Cristicchi a Rolling Stones, in cui affermava: "Vorrei vivere in un mondo dove la maternità surrogata venga abolita". Legittimo dirlo, no? Ovviamente no, per la Lucarelli, la quale chiosa: "Sulla capacità di Cristicchi di scavare nelle cose complesse ho sempre avuto molte perplessità", sentenzia col consueto odio, col consueto livore, con quell'insopprimibile e del tutto ingiustificato complesso di superiorità che la caratterizza. Che la doccia di fango per Cristicchi inizi...