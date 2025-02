Sanremo 2025, "e voi lo avete notato?": il brano di Elodie sotto accusa, somiglianza sospetta

13 febbraio 2025 a

Piovono le prime accuse su Sanremo. O meglio, sulle canzoni portate sul palco dell'Ariston. Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento è niente di meno di Elodie. Stando ad Annaluisa Giansante, con il brano "Dimenticarsi alle 7" la cantante sarebbe incappata nel plagio. Il motivo? Per la cantautrice, nonché insegnante di canto e autrice per vari artisti, la canzone richiamerebbe la leggenda Lucio Battisti con la sua dolce "E penso a te". "E tu lo avevi notato? - chiede a chi la segue sui social alla pagina 'Annalu_music' -. Quali altre canzoni di questo Sanremo ti ricordano brani del passato?". Un biasimo che però non trova alcun riscontro nei fatti, visto che Elodie ha continuato a esibirsi senza alcun tipo di richiamo.

Lei stessa, incalzata in conferenza stampa, ha spiegato il significato del suo brano: "Avevo bisogno di cantare una canzone più sanremese, avevo bisogno di godere delle melodie – ha raccontato –. Sembra molto semplice cantare le canzoni odierne, ma sono ritmicamente faticose, difficili tecnicamente e mi sembrava bello portare qualcosa più legato alla nostra tradizione, ne avevo voglia, penso di avere l’età giusta per darmi la possibilità di fare qualcosa di diverso".

E poi, entrando nel dettaglio: "Questa canzone ha comunque le mie sonorità, ricorda quello che già faccio, ho solo cercato di far pace con la musica leggera, avevo proprio voglia di sentirmi donna. Nel brano parlo di un amore come ho vissuto l’amore fino ad ora, in modo totalizzante, mi sono quasi sempre fatta mangiare dagli altri, tendo a darmi tanto, ho sempre cercato questa approvazione, ora un po’ meno, mi sono fatta fare qualsiasi cosa e sto imparando a non farlo più. Questo bisogno d’amore mi ha portato a fare un lavoro che ha bisogno di un applauso".