Sanremo 2025, sfregio di Giorgia al premier: "Un bacio alla Meloni? Lo mando in generale a tutte le donne che lavorano”

Durante la conferenza stampa pomeridiana di Giorgia nella sala stampa Lucio Dalla, a Sanremo, l’inviato di Striscia la Notizia Enrico Lucci ha cercato di strappare alla cantante un gesto di riconciliazione nei confronti della Premier Giorgia Meloni. Con il Festival che cade a ridosso di San Valentino, Lucci ha infatti chiesto alla cantautrice se fosse disposta a mandare un bacio alla Presidente del Consiglio.

Una domanda che ha riportato l’attenzione su un episodio del 2022, quando Giorgia – ironizzando su un celebre discorso della Meloni, diventato virale con il tormentone “Io sono Giorgia” – aveva condiviso sui social un meme che recitava: "Anche io sono Giorgia, ma non rompo i cog*** a nessuno".

La cantante ha colto l’occasione per spiegare la sua posizione: "Ripostai un meme che mi mandarono in cento e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene", ha detto, riconoscendo che la battuta non era stata interpretata con leggerezza da tutti.

Tuttavia, pur senza sbilanciarsi direttamente su Meloni, ha voluto ribadire il suo sostegno alle donne che affrontano percorsi di carriera impegnativi: "Da donna posso solo mandare baci a donne che lavorano e che si fanno il mazzo in mezzo agli uomini". Nonostante l’insistenza di Lucci, che ha cercato di ottenere da Giorgia un gesto esplicito nei confronti del premier, la cantante ha evitato di rivolgerle direttamente quel bacio richiesto, preferendo restare sulle proprie posizioni.