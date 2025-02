Sanremo 2025, la gaffe in diretta di Iva Zanicchi : "Sei un po' rincogl***". Imbarazzo all'Ariston

13 febbraio 2025 a

a

a

Iva Zanicchi è stata premiata da Carlo Conti per la sua lunghissima carriera ricca di successi, tra i quali spiccano le tre vittorie proprio al Festival di Sanremo. La cantante era euforica e ha ringraziato in tutti i modi il direttore artistico e il pubblico dell'Ariston che ha cominciato a gridare a gran voce: "Iva, Iva, Iva!". Il conduttore toscano ha poi chiesto all'arista di regalare agli spettatori un assaggio dei suoi brani più celebri. Lei gli ha risposto che preferiva sentire i Duran Duran. Ma poi si è lasciata convincere.

Quando è arrivato il momento di consegnarle il premio, Carlo Conti ha chiesto a Pinuccio - il direttore d'orchestra - di salire sul palco per porgerlo nelle mani di Zanicchi. Lei si è commossa. E nel salutare il suo vecchio amico, si è lasciata sfuggire un'espressione non proprio lusinghiera sulla sua età: "Sei un po' rincogl***". Stonatura a parte, i telespettatori sono rimasti estasiati dalla sua performance e si sono fiondati sui social per esaltarla: "Ma alla sua età che voce ha ancora la #Zanicchi!", "Che voce ha ancora la #Zanicchi ! Altro che autotune".