Sanremo 2025, Tony Effe sbotta dopo la serata: "Sono incaz***, per me il Festival finisce oggi"

Tony Effe su tutte le furie. Accade dopo la terza serata di Sanremo. Stando a quanto raccontato dal cantante in gara con "Damme na mano", il motivo sarebbe legato al suo outfit. O meglio, ai suoi gioielli. Questi ultimi sono parte integrante dei suoi look: nella prima serata ha scelto accessori da oltre 500 mila euro. Nella terza serata ha invece cambiato decisamente stile: dal total white è passato al total black di pelle firmato Balenciaga.

Non solo, perché a differenza di quanto fatto martedì, l'artista non ha coperto i vari tatuaggi enfatizzandoli con tanto di giacca aperta sul petto. A questo ha aggiunto i gioielli firmati Tiffany&Co., il brand che lo sta accompagnando nell'avventura sanremese: orecchini e bracciali in oro giallo, oro bianco e diamanti.

Eppure, tra le varie cose, era previsto che indossasse anche la collana in oro giallo con maglie grandi della collezione Collezione HardWear by Tiffany. Sul sito ufficiale del brand costa 71 mila euro. E invece gli è stato proibito. "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono inc***o nero - si sfoga ai microfoni di Rai Radio 2 subito dopo la puntata -. Adesso so c***zi. Sono arrabbiatissimo". E ancora, questa volta intervistato da Alessandro Cattelan: "Per me Sanremo finisce oggi".