Sanremo 2025, Carlo Conti si gioca la carta rossa: Benigni all'Ariston. Tam-tam: di cosa parlerà

14 febbraio 2025 a

a

a

Poteva mancare la solita ospitata di Roberto Benigni al Festival di Sanremo? Ovviamente no. Il comico sarà presente alla quarta serata, quella dove i concorrenti in gara dovranno esibirsi in un duetto. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico e presentatore Carlo Conti. "Stasera aprirò il festival con Roberto Benigni - ha dichiarato nella conferenza stampa pre-serata -. Per me si realizza un sogno. L'avevo chiamato in tutti i miei precedenti festival senza riuscire. Stasera mi ha detto che vuole aprire il festival con me. Non so cosa farà - ha poi aggiunto -, lo vado a incontrare adesso".

Non si conoscono i contenuti dell'intervento di Benigni: potrebbe spaziare dal monologo politico a Dante Alighieri e fino ad arrivare all Costituzione (ancora ci ricordiamo il pistolotto che ci propose a Sanremo 2023).

Intanto i numeri sorridono a Carlo Conti. La terza serata del Festival di Sanremo 2025 registra nei dati Auditel medie di 12.649.000 (52.06%) in Sanremo Start; dalle 21:24 alle 23.30 (prima parte): 13.360.000 (59.82%); dalle 23:35 alle 25:11 (seconda parte): 9.078.000 (59.42%). Nel 2024 il Festival condotto da Amadeus nella terza serata ha ottenuto un ascolto medio di 10 milioni e 60.1% di share. Nel 2023 di 9.2 milioni di spettatori e 57.6% di share.

I 10 milioni di media spettatori nella terza serata, oltre a quest'anno, sono stati superati sempre da Carlo Conti nel 2015 (10.586.000 e 49.5%), nel 2016 (10.462.000 e 47.9%), nel 2017 (10.421.000 e 49.7%). E dal primo Festival targato Claudio Baglioni nel 2018 (10.825.000 e 51.6%). Amadeus solo nel 2024 è riuscito ad arrivare alla soglia dei 10 milioni nella terza serata.