Bianca Censori-Kanye West, dopo il nudo integrale una bruttissima fine: le indiscrezioni

14 febbraio 2025 a

a

a

La bravata agli ultimi Grammy Awards potrebbe causare la rottura tra Kanye West e Bianca Censori. Il Daily Mail, citando una fonte vicina al rapper, ha raccontato come la coppia sarebbe vicina al divorzio. Tanto da aver già contattato i rispettivi legali. Secondo le malelingue, è stato fatale il look sfoggiato sul red carpet di Los Angeles. L'australiana, infatti, si è presentata quasi completamente nuda davanti ai fotografi. E i due sono stati gentilmente invitati a lasciare la kermesse.

Sempre secondo il Daily Mail, Censori dalla separazione con Ye riceverà la bellezza di 5 milioni di dollari. E rimarrà a vivere nella loro villa a Los Angeles. Ma, come riporta il quotidiano britannico, tutti i dettagli saranno svelati nelle prossime settimane.

"Abbiamo modificato quel vestito": Bianca Censori completamente nuda ai Grammy? Ecco come | Guarda

Non tutti però ritengono che la notizia corrisponda alla realtà. Milo Yiannopoulos, storico collaboratore di entrambi, non è d'accordo. "Si trovano a Los Angeles e sono in procinto di passare San Valentino insieme. Gli annunci sulla loro vita privata arriveranno direttamente da loro, non da voci sulla stampa scandalistica. È la quinta o sesta volta che la stampa riporta erroneamente che Ye e Bianca si stanno separando, ho perso il conto", ha dichiarato. Conoscendo però i personaggi in questione nessuna ipotesi è da escludere a priori.