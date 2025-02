Sanremo 2025, Tricarico non riesce a cantare: come finisce all'Ariston

14 febbraio 2025 a

Brutto imprevisto per Francesco Tricarico. Impegnato nel duetto con Francesco Gabbani nella quarta serata del Festival di Sanremo sulle note della sua Io sono Francesco, il 54enne cantautore milanese ha dovuto far fronte a gravi problemi di voce nel bel mezzo della loro esibizione.

Gabbani, che vinse il Festival con Occidentali's Karma, si è così trovato a cantare da solo il ritornello del brano. La performance, comunque, un po' naif e viscerale come il testo che destò clamore in Italia 25 anni fa, non ne risente troppo.

"Ma tu chi sei? Io sono Francesco": "No, Francesco sono io". Ma allora, forse, tutti siamo Francesco", esordiscono così, parlando, i due omonimi prima di cantare un inno in difesa dei bambini. Quel "put***a put***a, put***a la maestra che all'epoca destò scandalo oggi suona molto meno clamoroso, forse perché in clamoroso anticipo sul dramma delle violenze non solo fisiche, ma anche psicologiche sui bambini e nel mondo della scuola.

Completo total white, Gabbani e Tricarico hanno chiamato sul palco anche alcuni bambini che hanno mostrato i cartelli con la scritta "Viva Francesco". Una chiusura gioiosa per un brano fintamente allegro e spensierato, ma con finale che lascia spazio alla speranza.