Reazione a catena, "ci vuole l'arbitro!": caos sui Niente in ordine

Le signore sono state in grado di centrare tre vittorie in tre partecipazioni (con altrettanti successi all' Ultima catena , con oltre 60mila euro portati a casa al primo tentativo) prima di capitolare davanti ai concorrenti di venerdì, i Niente in ordine , trio composto da Mimmo, Carlo e Sonia da Cerignola e Canosa di Puglia. "Abbiamo ripreso un vecchio modo di dire delle nostre parti - spiega Carlo -. Tutto a posto? Niente in ordine".

Sui social, parte come sempre il carosello dei commenti da parte dei telespettatori da casa, in particolare su una delle catene finali: "Da Treccani non esiste un legame diretto fra sono elettrico e sono esaurito. È riportato semmai l'esatto opposto (come prevedibile). A meno che per un volo pindarico per gli autori 'teso' e 'irrequieto' non siano a loro volta sinonimi di 'esaurito'", "Per elettrico-esaurito ci vuole la spiegazione dell'arbitro in diretta!!!", "Sono elettrico = sono esaurito. Avoja". C'è chi considera i neo-campioni più bravi e simpatici di chi li ha preceduti, altri contestano una certa mancanza di coraggio ("Per una volta potrebbero provarla invece che dimezzare, hai tremila, mica trentamila. Vincerne mille e otto in tre...") e chi ha l'occhio fino: "Puntata montata male con Pino che d'improvviso finiva di parlare e il jingle della vittoria del montepremi che non ha suonato. Tecnici Rai, dove siete?".