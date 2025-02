Sanremo 2025, Pieraccioni e Panariello assenti? Gira una voce nell'hotel di Carlo Conti...

15 febbraio 2025 a

Non ci saranno né Leonardo Pieraccioni, né Giorgio Panariello. Carlo Conti torna a ribadire l'assenza degli amici storici al suo Festival di Sanremo. Già nelle scorse settimane, a spiegare - con un'ironica frecciatina - la scelta del nuovo direttore artistico era stato Pieraccioni: "Prima sera 'chiamo gli amici, chiamo gli amici', va bene allora chiama gli amici. Poi si scopre che gli amici sono la Clerici e Gerry Scotti". Una battuta che aveva però alimentato il mistero. Ma ci saranno o no? E così, anche oggi, Conti ha dovuto smentire alcune voci che davano Panariello in giro all'Ariston.

"Pieraccioni è rimasto a Firenze, Panariello rimarrà in hotel a fare il babysitter a mio figlio. Gli amici fanno anche questo", ha ammesso scherzando. E ancora: "Abbiamo stabilito che sarebbe stata una scelta troppo scontata".

Ma in diversi non credono. D'altronde Conti l'effetto sorpresa non l'ha fatto mancare. Basti pensare a Gianmarco Tamberi che era stato avvistato in città durante la mattina e in conferenza stampa, a domanda diretta, ha negato tutto categoricamente. Poi Tamberi, come sappiamo, è salito sul palco con Jovanotti. Insomma, fino all'ultimo non si può escludere del tutto la presenza di Pieraccioni e Panariello.