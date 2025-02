Sanremo 2025, Gabry Ponte e la gaffe a tempo di record: come chiama Conti

15 febbraio 2025 a

"Nessuna finale del Festival di Sanremo è iniziata così". Carlo Conti si riferisce al djset infuocato di Gabry Ponte, sulle note del tormentone Tutta l'Italia, canzone che ha scandito questa settimana dell'Ariston su Rai 1. Ma forse, e non poteva saperlo ancora, anche al fatto che appena il dj ex Eiffel 65 ha aperto bocca si è reso protagonista di una simpatica gaffe, subito stigmatizzata sui social.

"Forse non lo sapete ma Claudio è stato un precursore per noi dj", spiega l'artista piemontese, emozionato, riferendosi agli inizi da disc jokey di Conti. Carlo, però. E infatti il conduttore e direttore artistico lo rimbrotta simpaticamente: "Claudio per via di Cecchetto, forse...".

Sui social, intanto, è delirio. "Gabry Ponte idolo indiscusso", "Gabry Ponte ti amo", "Potevano mandare Gabry Ponte all'Eurovision a fare casciara con Tutta l'Italia e la pizzica salentina", "Partiamo con la prima gaffe. Gabry Ponte chiama CLAUDIO Carlo Conti", "Gabry Ponte mai piaciuto, non lo reputo tra i migliori DJ ma purtroppo ha indovinato il tormentone dell'anno", "Questa canzone me la sognerò la notte gli incubi che mi farò per Gabry Ponte non sono pronta", "Posso dire? Gabry Ponte pazzesco, coreografia pazzesca", "Comunque Gabry Ponte ha 51 anni, alcuni cantanti li stasera, non faccio nomi, 23", "Il vero vincitore è Gabry Ponte", "ODDIO ODDIO GABRY PONTE ODDIO CHE INIZIO PAZZESCO CON QUELLE TAMMORRE MI SONO CONVERTITA IMMEDIATAMENTE AL TORMENTONE", "Danzano le streghe di Gabry Ponte".