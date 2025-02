Sanremo 2025, Carlo Conti sconcertato: la (clamorosa) frase sussurrata a Giorgia

16 febbraio 2025 a

"La vera vittoria è questa", sussurra Carlo Conti a Giorgia in lacrime, appena ricevuto il Premio Tim. La cantante romana di La cura per me è la grande delusa del Festival di Sanremo: vince Olly, lei è sesta, favoritissima e addirittura fuori dalla top five. Il conduttore ha addirittura "appoggiato" la rivolta quando, attonito insieme ad Alessandro Cattelan e Alessandra Marcuzzi, ha letto la prima parte della classifica data dal mix di televoto, sala stampa e radio.

Non ci crede lui, non ci crede nessuno. E dalla platea dell'Ariston si levano buu e fischi, urla e proteste. Si alza il coro "Giorgia! Giorgia!" e Conti commenta dal palco: "E io li lascio gridare" per poi sottolineare che "come sempre saranno i prossimi giorni a dire la verità". Vale a dire saranno le classifiche di vendita, di streaming e le apparizioni nei palinsesti in radio a decretare il vero "vincitore" del Festival. Tanti piccoli indizi fanno una prova: per Conti, doveva vincere Giorgia.

Ma non è la sola a essere delusa: in un Festival dominato dagli outsider (Lucio Corsi, geniale "freak" alternativo, meritatamente secondo), vengono premiati solo parzialmente i cantautori come Brunori Sas (terzo) e Simone Cristicchi, altro papabile della vigilia arrivato quinto. Fedez, sorpresa in positivo, è quarto. Male anche Achille Lauro, che secondo gli esperti doveva giocarsi il trionfo con Giorgia. e che invece è scivolato al settimo posto. Non è dato sapere che, come ogni anno, Codacons e affini solleveranno il caso-televoto, ma sicuramente il verdetto è tra i più clamorosi di sempre in Riviera.