Sanremo 2025, Olly non era in testa alla classifica: ecco come è avvenuto il sorpasso

In attesa dei dati ufficiali, Luigi Fasulo, vicedirettore dell’Intrattenimento Prime Time, spiega perché Olly ha vinto. "Nella classifica a 29 era in testa Brunori Sas, nella fase a 5 finale era primo Lucio Corsi ma Olly ha vinto perché aveva dati migliori nelle serate precedenti. I dati erano molto livellati, se la sono giocata tutti molto bene. Il livello qualitativo era importante". Il nuovo meccanismo di voto, ha detto Fasulo, "è più meritocratico". Tra Olly e Lucio Corsi lo scarto è stato esiguo, solo lo 0,4% dei voti. Conteggiando televoto, sala stampa, web e radio, la classifica è stata questa: Olly 23,8%; Luci Corsi 23,4%; Brunori Sas 20,3%; Fedez 17,7%; Simone Cristicchi 14,8%. E sulla classifica finale ha rotto il silenzio anche il direttore artistico e conduttore, Carlo Conti: "La classifica di Sanremo fotografa solo un momento di votazione. L’ho detto anche a Giorgia ieri sera. Sono convinto che la vera classifica la farà il pubblico nei prossimi giorni attraverso gli ascolti in radio".

E in questo groviglio di dati, tipico del day after di Sanremo, ecco che arriva anche l'intervento di Marcella Bella: "Mi sono appena svegliata e ho saputo di questa cosa. L’ultimo posto porta una fortuna pazzesca! In tutta la mia lunga carriera non sono mai arrivata ultima da nessuna parte, ma ci vuole una prima volta. Ieri sono andata a dormire a mezzanotte, ma immaginavo vincesse Olly. Sapevo di portare una canzone al di fuori del mio repertorio classico, sapevo di rischiare, ma il mio obiettivo era avvicinarmi alla contemporaneità, fare qualcosa per essere più vicina ai giovani e alle donne. Mi dispiace aver deluso chi si aspettava qualcosa di più melodico".