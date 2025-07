Reazione a catena, Giovediamoci nella bufera: "Ho spento la tv. Vergognatevi"

Il colpaccio delle Giovediamoci sconvolge il pubblico di Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Sulla carta, un'impresa autentica quella delle tre giovani concorrenti, che fanno fuori i Gira e rigira e al primissimo colpo, con 18 punti all'Intesa vincente e una Ultima catena quasi perfetta, si portano a casa la bellezza di 66mila euro. Si tratta, fa sapere a botta calda il profilo X "Statistiche di Reazione a Catena" della "vincita più alta di questa stagione. Il record precedente era dei Tiri Liberi con 59.000 euro il 17 giugno".

Tanti applausi per le neo-campionesse, dunque? Sì, qualcuno a casa si congratula: "Grande intesa, nervi saldi… e un bel colpo di vocabolario!", "Bravissime!!! Era ora, un trio di livello!". Ma i commenti di questo tenore sono pochissimi, sommersi dalle canoniche critiche agli autori del programma, questa vola ancora più violente e pesanti del solito.

"Contenti! Avete eliminato i tre ragazzi simpatici e freschi con domande che non stavano ne in celo ne in terra! Nuove concorrenti insediate si sono trovate tra capo e collo una vincita con domande semplici e facili alla catena finale", protesta un appassionato. "Non voglio sminuire il merito dei campionesse, ma le parole di L'intesa Vincente sono state molto più facili per loro. Comunque bravi Naischel, Ruben e soprattutto Francesco, vi rispetto e vi ammiro! Siate felici!", "Eliminare i campioni mossa meschina", "La prossima volta fate le parole allo stesso livello per tutti, no per chi vi resta simpatico", "Io ho spento la tv perché avete buttato fuori tra ragazzi giovani. Vergognatevi", "Nulla contro le ragazze per carità ma la loro prima volta si portano 60k a casa, parole facili all’intesa vincente, altre squadre sono state giorni e giorni, con delle catene difficili e accostamenti improponibili, però vabbè vedremo domani ma non è corretto", "Queste al primo giro si portano a casa 66.000 euro mentre Francesco non s'è potuto fare manco l'aperitivo", "Come hanno regalato 48mila agli ex campioni, oggi ne hanno regalati 66mila a loro. Uguale uguale", "Un po' troppo sospetta, la puntata di stasera", "Praticamente le hanno imboccate passo passo! Brave ma con la strada spianata! Buuuuuuuuuuuu!", "Ssi portano pure 66k euro freschi freschi, intesa vincente con parole più semplici a loro e catena finale di una facilità unica, scorretto verso molte squadre che hanno avuto catene molto difficili stando giorni e giorni".