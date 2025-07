Jannik Sinner? Dove mette lo zucchero: Italia a bocca aperta

Jannik Sinner ai fornelli. Il tennista ha pubblicato sul proprio canale YouTube un video sul "dietro le quinte" del suo soggiorno a Wimbledon. Nel filmato si vede il numero uno del tennis alle prese con pentole e utensili da cucina nella casa in cui ha soggiornato durante le due settimane del torneo. D'altronde il padre del campione altoatesino è un cuoco professionista e ha lavorato come chef presso il rifugio Rifugio Fondovalle in Val Fiscalina, nel cuore delle Dolomiti di Sesto, mentre la madre Siglinde si occupava dell’accoglienza clienti.

Nel video si vede Sinner lavare i pomodorini prima di tagliarli a piccoli pezzi. Successivamente il ragazzo mette un po' di olio d'oliva in padella, ci soffrigge delle listelle di cipolla e infine ci getta dentro i pomodorini, continuando a mescolare il tutto con la cucchiarella di legno. A un certo punto si gira e aggiunge dello zucchero nella padella, spiegando poi il perché: "Sì, perché i pomodori sono freschi e possono essere un po' acidi. Quindi metto un po' di zucchero".