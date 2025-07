Garlasco, l'avvocato De Rensis sbotta su Rai 3: "Non è il momento giusto"

Alta tensione a Filorosso, il programma condotto da Manuela Moreno su Rai 3 e in onda lunedì 21 luglio. Al centro del dibattito il delitto di Garlasco e, in particolare, il dna dell'ignoto 3 rinvenuto nella bocca di Chiara Poggi. "Dobbiamo avere molta prudenza tutti. Una volte escluse tutte le contaminazioni, potremmo fare un altro tipo di discorso", premette subito l'avvocato di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. A lui fa eco Angela Taccia, il legale di Andrea Sempio: "Non mi stupisce che non sia di Andrea Sempio perché quel giorno non era lì. In ogni caso non anticiperò quello che faremo in udienza, ma la cosa che mi rincuora è che è stata accettata la mia opposizione sul confronto delle impronte, perché questa è un’attività ripetibile che eventualmente sarà affrontata in un secondo momento".

A quel punto a intervenire è la conduttrice che chiede delucidazioni su un'affermazione detta da De Rensis (pare sia successo "qualcosa di fondamentale" il 13 luglio del 2022, giorno in cui è uscito dal Palazzo di Giustizia con due cd in mano in cui si sentiva la voce di Sempio), gli domanda se sia oggi il momento giusto per parlarne, ma l’ospite ribatte: "Non è il momento giusto ora. Non ho usato il termine ‘fondamentale’, è successo qualcosa di particolare, ma la Procura sa. Parlo di un dato reale e documentato, non c’entra nulla Andrea Sempio, ma non è il momento giusto".