Sanremo 2025, Pinuccio il 7 febbraio: "Non so chi sia, ma vince Olly"

"Quest'anno vince Olly. Non so nemmeno chi è, ma ho saputo che vince lui". Pinuccio aveva previsto tutto. Durante una trasmissione su Telebari, registrata lo scorso 5 febbraio e andata inonda due giorni dopo, l'inviato di Striscia la Notizia aveva anticipato la vittoria di Olly: "Bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro un artista che alla fine vince". Per assurdo, poi, la previsione di Pinuccio si è realizzata davvero.

Ma c'è una spiegazione. Nel corso dell'intervento televisivo, l'inviato di Striscia aveva anche sollevato interrogativi più ampi sul meccanismo delle vittorie sanremesi: "Quando vince un cantante, bisogna sempre chiedersi chi c'è dietro… andate a vedere chi c'era dietro il vincitore dell'anno scorso". A chi si riferiva? Alla super manager Marta Donà, che vanta clienti del calibro di Marco Mengoni, Maneskin e Angelina Mango.

Intanto Olly, il vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ha spiegato che la sua partecipazione al prossimo Eurovision non è affatto così scontata. "Rappresentare l'Italia all'Eurovision? Devo essere totalmente onesto: tutto ciò che mi è successo ieri è folle - ha svelato il cantante -. Ho sempre dichiarato di non valutare la vittoria, sono onesto. Ancora non ho pensato all'eventualità di partecipare. Ho bisogno di metabolizzare. Se c'è la possibilità di prendere del tempo lo chiedo. Ovviamente è un onore incredibile avere questa possibilità, perché è un evento gigante".