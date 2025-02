Sanremo 2025, la pesante accusa di Irama: "Votazioni? Cose scorrette che non sapete"

17 febbraio 2025 a

Irama è tra i grandi "sconfitti" di questa ultima edizione del Festival di Sanremo. Filippo Maria Fanti - questo è il suo vero nome - ha partecipato per la settima volta alla kermesse musicale. Ma questa volta si è dovuto accontentare del nono posto. Il cantante non ha esitato a criticare il nuovo metodo di votazione. In particolare quello della sala stampa, che lo ha danneggiato.

"Come mai i giornalisti fanno certe votazioni e il pubblico ne fa altre? È un bel discorso, sai. Io parlo, figurati. Non ho proprio peli sulla lingua. Però, diciamo, è un discorso un po’ complicato. – ha dichiarato Irama – Ci sono delle dietrologie, ci sono cose che la gente non sa, dinamiche che vanno oltre la musica e oltre l’arte”. E ancora: "Purtroppo, questo settore è influenzato da meccanismi che, secondo me, non sono corretti, mangiato da cose non corrette. Al di là di questo, i giornalisti sono persone, non sono necessariamente tutti esperti di musica. Non sono musicisti o artisti, sono semplicemente persone che votano”.

Irama però non è il solo a criticare il giudizio dei giornalisti. Anche Kekko dei Modà si è scagliato contro la sala stampa sostenendo di non accettare di farsi umiliare in questo modo: "La sconfitta, essendo una gara la accettiamo, ma non accetto invece di farmi umiliare davanti al nostro pubblico, come se fossimo i nemici di qualcuno per motivi che nemmeno conosciamo".