Eurovision 2025, "Espresso Macchiato" e mafia: dall'Estonia lo sfregio all'Italia

Olly ha trionfato alla 75esima edizione del Festival di Sanremo con la sua Balorda Nostalgia. E in questo modo si è garantito il diritto di rappresentare il nostro Paese ai prossimi Eurovision, la competizione musicale che raggruppa tutti i paesi del continente europeo. Ma, nella notte tra sabato 15 e domenica 16 febbraio, dall'Estonia è arrivato un affronto clamoroso all'Italia. Un cantante, tal Tommy Cash, ha trionfato con l'83% dei voti all'Eesti Laul 2025 - il contest con cui viene scelto il rappresentante del paese all'Eurovision - con una canzone che prende in giro gli italiani. Il titolo del brano? Espresso Macchiato. Nonostante l'artista avesse già pubblicato la canzone a dicembre, è diventata virale sui social. In poche ore ha già raggiunto e superato il milione di visualizzazioni su YuoTube.

“Mi amore / Mi amore / Espresso macchiato, macchiato, macchiato / Por favore / Por favore / Espresso macchiato corneo”, recita il testo del brano scritta dal rapper di Tallin che sottolinea, in modo ironico (viene definito capace di “miscelare una tenerezza pura con un umorismo distorto”), alcuni stereotipi legati all’Italia. Niente di nuovo insomma: l'amore per il caffè, l'ostentazione del lusso e la solita retorica del mafioso.

Tommy Cash - pseudonimo di Thomas Tammemets - sembra aver conquistato gran parte degli ascoltatori grazie a un testo originale e alla musica dance. I versi della sua canzone sono infatti in inglese e in italiano. E, soprattutto, il ritornello è di quelli che ti rimangono impressi nella mente.