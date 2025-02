Sanremo, bomba-Striscia su Olly: "Ecco come l'hanno favorito, ogni sera"

19 febbraio 2025 a

Che campione Olly e… Donà verrebbe da dire, scimmiottando la sigla del cartone animato “Holly&Benji” tanto in voga negli anni ’80 e ’90. Striscia la Notizia sta facendo le pulci al vincitore del Festival di Sanremo. Già l’inviato pugliese Pinuccio, ben prima dell’inizio della kermesse canora, aveva pronosticato Olly vincitore, facendo riferimento a chi ci fosse dietro di lui a garanzia del successo. Ora, però, emergono analisi sulle varie serate del Festival, che avrebbero favorito la vittoria del cantante ligure.

Dopo la serata del debutto, infatti, ad Olly è stata riservata, come seconda esibizione, la serata di giovedì, quella in cui praticamente c’era solo lui come grande favorito. Al mercoledì, invece, è toccato agli altri grandi, da Giorgia a Cristicchi, da Fedez a Lucio Corsi.

In questo modo, anche la percentuale di voto, splittata tra i vari grandi il mercoledì, è cresciuta notevolmente il giovedì per Olly. Chi compone le scalette e decide l’ordine delle esibizioni? È la domanda che Striscia si pone. Inoltre, Olly si sarebbe sempre esibito tra le 22 e le 23, orario di massimo ascolto.

Pinuccio commenta: “Il giovedì, diciamo che era un po’ più facile per Olly racimolare dei voti in più, perché mercoledì c’erano i cantanti più forti”. Inoltre, qualche giornalista accreditato in sala stampa ha denunciato di essere riuscito a votare prima di vedere le esibizioni dei cantanti. C’è del marcio in Liguria? In fondo, ad ogni festival la storia si ripete, ma sembra essere più che un caso il fatto che nel 2022 abbiano vinto i Maneskin, nel 2023 Marco Mengoni, nel 2024 Angelina Mango e quest’anno Olly e tutti, come manager, abbiano lo stesso, cioè Marta Donà, nipote di Claudia Mori e Adriano Celentano. In più, nelle ultime edizioni il cantante vincitore si è sempre esibito con il codice numero 15. Coincidenza o c’è qualche studio dietro? In attesa di sviluppi, gli italiani per ora resteranno con il dubbio.