Sanremo 2025, "se**o nei camerini": il retroscena di Willie Peyote

Si infittisce il mistero sulla passione scoppiata nei camerini durante la seconda serata di Sanremo, quella di mercoledì 12 febbraio. A raccontare qualcosa in più ci ha pensato Willie Peyote che proprio quella sera si è esibito per ultimo. "Qualcuno ha fatto l'amore nei camerini, dimmi qualcosa", ha esordito la conduttrice di Splendida Cornice, Geppi Cucciari.

"No, io non so niente. Ero l'ultimo a cantare, ero troppo teso per fare l'amore nei camerini", ha ribattuto l'artista. "Però, secondo te, è successo veramente?", ha insistito la conduttrice. "No, secondo me no, e comunque è meglio farlo dopo, perché mantieni alta la tensione. Funziona come per i calciatori, farlo dopo è meglio, perché devi essere teso per salire sul palco, per avere l'adrenalina. Quindi no, non lo farei mai prima, ma credo che nessuno l'abbia fatto davvero".

"E perché secondo te si è generato questo pettegolezzo", gli ha chiesto ancora Cucciari. Ma Peyote ha subito voluto glissare: "Perché non ne sono uscite abbastanza di cose vere da dire, quindi se ne inventa qualcuna". E pensare che prima di Willie Peyote era stata Clara a soffermarsi sulle voci che circolavano. "Io no - aveva ammesso-, però secondo me si sc**a. A guardare certi cantanti secondo me sco***no eccome". Insomma, le versioni sono discordanti.