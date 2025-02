C'è Posta per te, tra Nancy e Rosa finisce malissimo: "Sai cosa mi ha detto dopo la vacanza..."

23 febbraio 2025 a

a

a

A C'è Posta per Te va in scena lo scontro tra Nancy, rimasta vedova e ora con un compagno, e la figlia Rosa che non vede da anni. "Rosita ciao, ho voluto io Enzo qua accanto a me, da 4 anni è il mio compagno, non hai voluto conoscerlo è un uomo leale, è una scelta che io non rinnego, questo non vuol dire che io non ti voglia bene", afferma Nancy nella puntata andata in onda sabato 22 febbraio davanti a Maria De Filippi.

E ancora: "Sono quattro anni che non mi saluti, che non mi cerchi più, che mi hai escluso, la mia scelta non vuole dire che io non sia la tua priorità, le cose sono andate in modo diverso , l’amore che che ho avuto per tuo papà non c’entra niente con il mio comportamento di dopo. La tua indifferenza mi fa paura. Io non voglio darti fastidio, voglio solo volerti bene". La risposta di Rosa è chiara: "Quello è successo in secondo tempo, lei inizia una serie di atteggiamenti, che non mi stavano bene, giravano voci brutte in paese. Quando sono tornata dalle vacanze, mi ha chiesto se mi fossi divertita e io le ho risposto di sì, e lei mi ha detto "io porto ancora il lutto". In quel momento penso che lei volesse tirami indietro in un vortice. Poi mi hanno fatto vedere che stava in giro con un uomo, il giorno dopo, e mi sono arrabbiata".

Poi l'epilogo: "Aprire la busta significa che si deve iniziare un cammino di perdono, e io non lo so, non me la sento in questo momento. Ho trovato il mio equilibrio. Lei non c'è stata quando avevo bisogno, io volevo proprio la mamma e invece ho iniziato a vedermela da sola. Io i primi due anni al lutto non ci ho pensato, perché dovevo occuparmi delle cose che combinava lei. Penso che lei non mi voglia bene, sia tutto un suo tornaconto". La busta resta chiusa.