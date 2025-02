Gigi Finizio, ricoverato in ospedale: ore di angoscia, ecco cosa trapela

24 febbraio 2025 a

Gigi Finizio ricoverato in ospedale: lo ha fatto sapere lui stesso in una storia su Instagram, senza specificare nel dettaglio il suo problema. Nel messaggio pubblicato sui social, il noto cantante napoletano, 59 anni, ha ringraziato tutti coloro che, in un momento così difficile per lui, si stanno occupando delle sue condizioni di salute. "Sto migliorando. Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori. Ma soprattutto grazie a voi, per la vostra vicinanza. Vi amo", ha scritto. Sullo sfondo la foto di una sacca per la flebo, su cui a penna è stato scritto un messaggio affettuoso per Finizio: "N° 1 Maestro".

Stando alle prime voci che stanno girando, che però non hanno ricevuto alcuna conferma, si pensa che le cause del ricovero possano essere legate ad una allergia dovuta all'assunzione di un farmaco. Probabilmente, comunque, sarà lo stesso Finizio a svelare le cause del suo ricovero nei prossimi giorni. Tanta la preoccupazione dei suoi fan. Nel frattempo, per favorire la ripresa, il cantante ha deciso di rinviare diverse date del suo tour, compresa quella in programma venerdì 28 febbraio.

Finizio, insieme a Gigi D'Alessio, Nino D'Angelo e Sal Da Vinci, è uno degli artisti più noti del panorama musicale napoletano. Ha iniziato a cantare all'età di 7 anni, mentre a soli 9 anni ha superato l'esame della Siae come cantante. Ha partecipato e vinto Sanremo Giovani da cantautore nel 1994 col brano "Scacco Matto". Poi è tornato sul palco dell'Ariston per tre volte: nel 1995, anno in cui fu protagonista anche di un duetto con Giorgia sulle note di "Io te vurria vasà"; nel 1996 e nel 2006 insieme ai ragazzi di Scampia con il singolo "Musica e speranza".