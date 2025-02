Affari Tuoi, clamorosa promozione per Stefano De Martino: ecco dove lo piazzano

25 febbraio 2025 a

a

a

La scommessa di Rai 1 è sul tavolo: Stefano De Martino in prima serata, con uno speciale "vip" di Affari Tuoi. L'indiscrezione è stata lanciata da TvBlog ed è di quelle pesanti, in grado di stravolgere i palinsesti ma soprattutto gli equilibri futuri della tv di Stato (e pure della concorrenza).

A Viale Mazzini avrebbero chiesto al conduttore del quiz show capace di sfiorare e superare a ripetezione la quota-choc di 6 milioni di telespettatori nella decisiva fascia oraria dell'access prime time di Rai 1 di spostarsi in prima serata, per una notte. Ci sarebbe anche la data pronta: venerdì 2 maggio, con un Affari tuoi in versione deluxe, lungo fino a mezzanotte e con protagonisti concorrenti e pacchisti famosi. Una formula, almeno sulla carta, a spaccare ascolti e share.

"Ma dove vuoi andare?", "C'è un problema...": Affari Tuoi, impensabile botta e risposta tra De Martino e Angelo

Per De Martino non sarebbe la prima conduzione in prima serata, avendo già una ormai solida esperienza alla guida di Stasera tutto è possibile, il godibile e fortunato comedy show del martedì sera su Rai 2. La collocazione però (sia per quanto riguarda la rete, sia per il giorno della settimana) in questo caso sembrerebbe a tutti gli effetti una prova d'esame. Se, come credono i più, De Martino si dimostrerà in grado di reggere la responsabilità della prova, allora per lui non sarà più preclusa alcuna soluzione, ormai promosso a conduttore di primissima fascia.

"Gli hanno creato un harem". De Martino perde la testa, la lamentela sulle troppe donne | Guarda

Un primo tassello del mosaico, per la verità, è già stato posto: l'aver fatto meglio di Amadeus e dei suoi ascolti record al primo colpo, praticamente già dai primissimi giorni, è stato per il "nuovo" Affari tuoi un biglietto da visita per certi versi sconvolgente. Non solo: a sorprendere in positivo la Rai non ci sono solo i dati "nudi e crudi" (le prime previsioni parlavano di 1-2 punti in meno di share, comunque a un livello molto alto), ma pure quelli specifici, con il programma che ha fatto il pieno di spettatori giovani. Un dettaglio pesantissimo dal punto di vista della pubblicità, ormai ai piedi dell'ex signor Belen. Roba da Festival di Sanremo, roba da... Carlo Conti.