Ora o mai più, affondo politico di Enrico Ruggeri: "La differenza tra stare di qua e di là"

E' salito sul palco di Ora o mai più, lo show musicale del sabato sera di Rai 1 condotto da Marco Liorni. E come sempre Enrico Ruggeri ha fatto il pieno di applausi, in studio e a casa, sui social.

Il cantautore milanese, ha voluto lanciare un messaggio ai colleghi in gara, che si stanno virtualmente giocando l'occasione di rientrare nel grande giro della musica dopo un periodo nel dimenticatoio, per vari motivi. Ma alla luce del suo passato, con le voci di ostracismo "politico" in quanto era uno dei pochi artisti non tanto "schierati a destra" quanto "non a sostegno della sinistra", la riflessione del Rouge assume tutto un altro respiro.

I concorrenti vip rispondo ai nomi di Pierdavide Carone, Antonella Bucci, Matteo Amantia, Anonimo italiano, Carlotta, Valerio Scanu, Loredana Errore, Pago. Tutta gente che ha conosciuto il successo, passando dai talent al Festival di Sanremo, e con ottimi risultati in classifica. Poi qualcosa, nelle loro carriere, sembra averne stoppato l'ascesa.

"Io la guardo molto questa trasmissione, soffro per degli amici a cui mando messaggi. Devo dire una cosa che nessuno ha mai detto: tra stare di qua e stare di là - spiega Ruggeri distinguendo tra i concorrenti e i giudici - al di là del talento che è soggettivo ci sono tanti fattori. Un manager sbagliato, una scelta sfortunata, qualcuno che te l'ha giurata, hai litigato con la persona sbagliata, non hai saputo approfittare, a volte la strategia in questo mestiere, che non vuol dire non avere poesia ma sapere fare delle scelte giuste in questi momenti, a volte fa sì che qualcuno sia di là e non di qua. Fate in modo che nessuno vi faccia sentire inferiori senza il vostro consenso. E in bocca al lupo".