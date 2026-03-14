L'Eredità, "non ce la fa": Eleonora travolta

Una sfida tutta al femminile: Eleonora, Francesca e Fiamma le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 marzo. A spuntarla e ad arrivare ai Cento secondi sono state Eleonora e Francesca. Alla ghigliottina, infine, ci è arrivata Eleonora con un montepremi di 190mila euro. La concorrente si era già seduta al tavolo del gioco finale sei volte, senza però mai riuscire a indovinare la parola finale.

Le parole da collegare erano speciale, ordine, oro, radiazione e municipale. Mentre la cifra in palio è scesa a 23.750 euro dopo vari dimezzamenti. Eleonora ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Area. Purtroppo, però, non era questa la soluzione. La parola corretta era invece Albo.