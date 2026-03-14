L'Eredità, "non ce la fa": Eleonora travolta

Una sfida tutta al femminile: Eleonora, Francesca e Fiamma le tre concorrenti che si sono sfidate al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, sabato 14 marzo. A spuntarla e ad arrivare ai Cento secondi sono state Eleonora e Francesca. Alla ghigliottina, infine, ci è arrivata Eleonora con un montepremi di 190mila euro. La concorrente si era già seduta al tavolo del gioco finale sei volte, senza però mai riuscire a indovinare la parola finale.
Le parole da collegare erano speciale, ordine, oro, radiazione e municipale. Mentre la cifra in palio è scesa a 23.750 euro dopo vari dimezzamenti. Eleonora ci ha ragionato su un minuto come previsto dal regolamento e alla fine sul cartoncino a sua disposizione ha scritto la parola Area. Purtroppo, però, non era questa la soluzione. La parola corretta era invece Albo.
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Come al solito, non tutti sui social si sono trovati d'accordo con la soluzione offerta dal programma. Qualcuno per esempio su X ha scritto: "#leredità Ho sempre sentito parlare di albo pretorio ma NON municipale!". Qualcun altro, invece, ha messo l'accento sul fatto che per la campionessa si tratta del settimo buco nell'acqua: "Eleonora non ce la fa con questo gioco...". E ancora: "E me sa che anche oggi la vince domani".