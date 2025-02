Striscia la Notizia sgancia una bomba su Olly: "Il vero motivo per cui non andrà all'Eurovision"

24 febbraio 2025 a

a

a

Olly raggiunto da Striscia la Notizia. Il cantante, uscito vittorioso da Sanremo, è stato incalzato dal tg satirico di Canale 5 in onda lunedì 24 febbraio. Al centro la polemica sollevata sul suo "no" all'Eurovision. Il cantante infatti non parteciperà al festival musicale internazionale. Al suo posto, il secondo finalista della kermesse, Lucio Corsi.

E così Valerio Staffelli ha voluto fare chiarezza sui reali motivi dietro alla rinuncia. Per l'inviato di Striscia ci sarebbe l'impossibilità di usare l'autotune, il software in grado di correggere l'intonazione vocale. Ma Olly non si trova d'accordo: "Se fosse per questo motivo l’avrei detto: non vado perché ho già il mio tour, con tanta gente che vuole sentirmi".

"Ho pianto, come hanno usato il mio nome": Marta Donà, le prime clamorose parole della manager di Olly

E ancora, quando Staffelli gli ha fatto notare che sui social si parlava di una somiglianza tra il suo videoclip di Balorda nostalgia e quello di Federico Pecci de I Mal Viventi, Olly ha minimizzato: "Non ne so nulla. Il video non è farina del mio sacco: ho letto il copione e ho accettato perché spaccava". Infine non è mancato il riferimento alla sua manager, Marta Donà. In diversi hanno imputato a lei la vittoria del ragazzo. "Marta si merita il successo perché è una brava professionista: si impegna tanto e quindi ha avuto tanti grandi risultati", sono state le parole di Olly che ha voluto smentire una volta per tutte le voci su alcune sospette coincidenze dietro il suo successo.