Captain America nero? Flop al botteghino: nell'America di Trump incassati numeri impietosi

Sono lontani i tempi in cui i supereroi della Marvel erano una certezza. Oggigiorno neanche il 35esimo capitolo del franchise di Marvel Cinematic Universe, […] Captain America: brave new world, riesce a fare colpo nelle sale. Se infatti i primi 34 film hanno incassato 31 miliardi di dollari solo al box office, dell'ultima pellicola non si può dire lo stesso.

Distribuito da Disney Italia, il film è costato 180 milioni di dollari. Tra i cambiamenti, quello dell'attore: Captain America, interpretato dal biondo e muscoloso Chris Evans, è morto negli ultimi episodi, e lo scudo e la tuta sono passati a Falcon, che adesso è il nuovo Captain America. Falcon, tuttavia, è interpretato dall’attore afro-americano Anthony Mackie.

Un Captain America nero che poi addestra il nuovo Falcon, ovvero l’attore di origine messico-colombiana Danny Ramirez. Risultato? In Italia siamo a un box office di 4,8 milioni di euro, niente di eccezionale e lontano dai record del passato. E pure negli Stati Uniti, dopo un buon primo week-end, gli incassi sono però crollati. Per ora Captain America viaggia con 141 milioni di dollari di box office negli Usa e 148 milioni nel resto del mondo, per un totale attorno ai 290 milioni di dollari. Insomma, sembra che gli Usa a guida Donald Trump non abbiano apprezzato il nuovo volto del supereroe.