Morta Michelle Trachtenberg, la star di "Gossip Girl": il dramma e quelle ultime inquietanti foto

26 febbraio 2025 a

a

a

Un dramma scuote il mondo dello spettacolo: Michelle Trachtenberg, attrice americana nota per i suoi ruoli in celebri serie televisive, è stata trovata morta nella sua abitazione a Manhattan. La star, che aveva 39 anni, aveva conquistato il pubblico interpretando personaggi iconici in show di successo come Buffy l’Ammazzavampiri e Gossip Girl.

Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sulle cause del decesso. Nei mesi precedenti alla tragica notizia, Michelle aveva condiviso sui social immagini in cui appariva molto dimagrita e provata, suscitando preoccupazione tra i suoi fan. Tuttavia, aveva rassicurato tutti dichiarando di essere “felice e in salute”.

La carriera di Trachtenberg era iniziata in tenera età: a soli tre anni aveva preso parte a diversi spot pubblicitari, per poi entrare nel cast della serie Nickelodeon The Adventures of Pete & Pete. Il suo debutto sul grande schermo era arrivato a dieci anni con il film Harriet the Spy, in cui aveva interpretato una giovane aspirante detective accanto a Rosie O’Donnell.

La svolta era arrivata con il ruolo di Dawn Summers in Buffy l’Ammazzavampiri, dove per due stagioni aveva vestito i panni della sorella minore della protagonista, interpretata da Sarah Michelle Gellar. Successivamente, era tornata in televisione con un personaggio altrettanto memorabile, quello dell’astuta e manipolatrice Georgia Sparks in Gossip Girl, costantemente in contrasto con Serena Van Der Woodsen (Blake Lively) e Blair Waldorf (Leighton Meester). Una carriera segnata da ruoli intensi, un'attrice amatissima dal pubblico. Un percorso che si interrompe nel modo più improvviso e tragico che si potesse immaginare.