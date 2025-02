Affari Tuoi, come hanno beccato gli ex concorrenti a telecamere spente: soffiata clamorosa

27 febbraio 2025 a

Affari Tuoi è più che un game show. È un'occasione per divertirsi, per non pensare ai problemi della vita di tutti i giorni e per incontrare persone speciali, da frequentare anche fuori dalla televisione. Ebbene, sembra proprio che gli ex concorrenti del programma di Rai 1 condotto da Stefano De Martino abbiano sfondato il muro della finzione per costruire qualcosa di vero, sincero, genuino. Spulciando tra i profili social degli ex pacchisti, abbiamo scoperto che alcuni di loro organizzano delle sorta di reunion.

Andrea Casadei, ex pacchista in rappresentanza della Regione Valle d'Aosta, ha postato su Instagram un foto insieme ad altri ex concorrenti di Affari Tuoi. I ragazzi sono partiti in direzione Matera, per trascorrere qualche giorno di relax lontani da Stefano De Martino e dal Dottore. "Ricordi indelebili - ha scritto Casadei -, in posti bellissimi con persone bellissime! Chi l'avrebbe mai detto che Affari Tuoi facesse succedere tutto questo, la parte più bella di tutta questa esperienza siete voi! Grazie ragazzi e ragazze".

Tra gli ex concorrenti di Affari Tuoi in viaggio a Matera c'era anche Valentina. I più attenti se la ricorderanno come la concorrente del Lazio, che ha fatto impazzire il povero Thanat. "Andre - ha commentato l'ex pacchista - sei una persona speciale, genuina e nostro primo intrattenitore ahahahah".