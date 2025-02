Affari Tuoi, il lavoro? Ecco cosa punta sui social della ex concorrente

27 febbraio 2025 a

Partecipare ad Affari Tuoi è diventato quasi come aver conseguito una laurea o un master universitario. Ogni giorno il concorrente di turno si erge in piedi davanti agli altri pacchisti per tentare di ingannare il dottore e portarsi a casa 300mila euro. Alcuni di loro, poi, riescono a far breccia nel cuore dei telespettatori. Così come in quello di Stefano De Martino. E riescono così a sfondare la quarta parete del game show di Rai 1 e diventare famosi anche fuori dal programma televisivo. A un'unica condizione, però. Devono essere riconoscibili.

Come si fa a essere riconoscibili? Semplice. È necessario far capire ai telespettatori di aver partecipato al programma condotto da Stefano De Martino. E, in aggiunta, di essere un concorrente amato dal pubblico. Magari distinguibile per qualche peculiarità. Ed è possibile farlo sui social, come su Instagram, indicando nella bio di aver fatto parte di Affari Tuoi. È questo il caso di Pasquale Gullia, ex pacchista in rappresentanza della Regione Calabria. Il ragazzo s'identifica con il soprannome donatogli dal conduttore: "Il Maraja di Affari Tuoi".

Poi ci sono quelli meno appariscenti. Come Andrea Casadei, ex rappresentante della Regione Valle d'Aosta. Lui, sempre su Instagram, si descrive nella bio come "Concorrente di Affari Tuoi 2024/2025". Pina Divincenzo, invece, ha scelto una foto di lei ad Affari Tuoi come immagine profilo. Stesso discorso anche per Sara Veneziani.