Gene Hackman, è giallo sulla morte: spunta una chiamata del vicino

27 febbraio 2025 a

a

a

È ancora un mistero la morte di Gene Hackman e della moglie Betsy. L'attore e la pianista sono stati trovati privi di vita nella loro casa a Santa Fe, assieme al cane, anche lui morto. La polizia ha fatto ingresso nell'abitazione su segnalazione di un vicino preoccupato. Ha riferirlo alla Abc la portavoce della polizia di Santa Fe, Denise Avila. Hackman si faceva vedere raramente in pubblico. Era stato fotografato l'ultima volta lo scorso marzo per la prima volta in due decenni, mentre, appoggiandosi al braccio della moglie per tenersi in equilibrio, era andato a mangiare in un ristorante di pesce.

Dalle prime informazioni i due coniugi sono stati trovati mercoledì pomeriggio, intorno alle 13.45 ora locale. Hackman, attore leggendario e due volte premio Oscar, aveva 95 anni; la moglie 63. "Non ci sono al momento particolari che facciano pensare a un omicidio", ha detto Adan Mendoza, lo sceriffo che ha per primo confermato la notizia al Santa Fe New Mexican.

Le autorità locali non hanno comunque ancora fornito dettagli sulla causa del decesso né sul momento della morte della coppia che dunque rimangono un mistero. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Lontano dal cinema dal 2008, l'attore raccontò: "La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato in realtà un test da sforzo che ho fatto a New York. Il medico mi ha detto che il mio cuore non era in condizioni tali da doverlo sottoporre a uno stress".