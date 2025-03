La volta buona, Luca Barbareschi-choc: "La moglie di papà provò a spararmi"

06 marzo 2025 a

Colpaccio di Caterina Balivo: ospite della puntata di giovedì 6 marzo de La Volta Buona niente di meno di Luca Barbareschi. L'attore si racconta nel salotto di Rai 1 tra gioie e dolori della sua vita ma anche tra successi e insuccessi della sua carriera. Già a Da Noi... a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, Barbareschi aveva ripercorso alcuni traumatici eventi vissuti. Tra questi l'abbandono della madre. "È una ferita, che può essere vissuta anche come opportunità. Paradossalmente io ringrazio mia madre, ho anche lavorato per mantenerla, non l’ho mai maledetta, penso perché mia madre prima di andarsene mi ha lasciato un solo libro, 'Cent’anni di solitudine' e io leggo per ritrovarla".

L'adolescenza, però, non è stata molto più semplice: "A 13 anni, la moglie di mio padre cercò di spararmi, le mie emozioni erano congelate, i traumi sono venuti fuori tutti dopo". Per Barbareschi, infatti, "il peggior nemico sono stato io stesso per anni. Vogliamo sempre che gli altri ci riconoscano per ciò che siamo veramente, ma io ho fatto troppe cose. Sono stato anche violento con un cronista, ma avevo i miei buoni motivi, aveva fatto del male a mia figlia".

Legato da 16 anni alla moglie Elena Monarchio, l'attore non ha nascosto gli alti e bassi del matrimonio: "Quando ho conosciuto Elena mi sono innamorato di lei per come mi faceva sentire. Purtroppo, negli anni, sono capitate delle cose che l'hanno fatta soffrire e lei mi ha sempre detto che non ce l'ha con me per ciò che ho fatto ma perché non gliel'ho detto prima. Quando l'ho incontrata, io sono tornato ad amare e la cosa più dura da accettare è quando ti rendi conto che ami una persona ma che quella persona non sa più se ama te".