Gene Hackman, rovinoso errore degli investigatori sul cane trovato morto: la rivelazione cambia tutto

"Sospette": così sono state definite le circostanze della morte dell'attore Gene Hackman, 95 anni, e di sua moglie, la pianista Betsy Arakawa, 63 anni, nella loro casa a Santa Fe nel New Mexico. E mentre gli investigatori continuano a lavorare sul caso, dalle indagini emergono nuovi dettagli. Uno di questi riguarda il cane della coppia, trovato morto insieme ai propri padroni.

Stando a quanto riportato da Usa Today, ci sarebbe stato un grave errore di identificazione da parte degli agenti intervenuti sul posto. Se in un primo momento era stato riferito che il pastore tedesco Bear fosse morto insieme ad Hackman e Arakawa, poi si è scoperto che invece era un altro il cane deceduto, Zinna, un meticcio di Kelpie australiano di 12 anni trovato in una cuccia chiusa in un ripostiglio nel bagno, vicino al corpo della pianista.

Ad ammettere l'errore è stata la polizia stessa. Lo sceriffo Adan Mendoza ha spiegato: "I nostri agenti non lavorano con i cani tutti i giorni". Gli altri due cani della coppia, Bear e Nikita, sono sopravvissuti e affidati alle cure di Santa Fe Tails, una struttura specializzata della zona. Zinna, invece, non avrebbe retto alla mancanza di cibo, acqua e assistenza dopo il decesso dei padroni. Come provato dalla data indicata sul pacemaker di Hackman, infatti, la sua morte - così come quella della moglie - sarebbe avvenuta 9 giorni prima del ritrovamento dei corpi. I cani, invece, riescono a sopravvivere senza mangiare e bere al massimo per una settimana.