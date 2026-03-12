L'Eredità, rivolta contro Eleonora e Fiamma al triello: "Non vincono mai alla Ghigliottina"

Oggi, giovedì 12 marzo, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il bentornata ad Aurora, la nuova campionessa del gioco. Con lei giocano come concorrenti: Sara da Roma, Francesco da Ravenna, Fiamma alla tredicesima sera, Lorenzo che festeggia 25 anni, Katia alla decima sera, Laura da Como. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa a inizio puntata. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine alla Ghigliottina ci è arrivata ancora una volta Eleonora. La super campionessa aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 90 mila euro: il montepremi finale. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con: "Presentarsi", "Orario", "Aperto", "Blindato", "Telematico". Dopo un minuto di attenta riflessione la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Corso". Ma non era la parola esatta. La soluzione era: "Sportello".