Elodie, "mio padre ci rimarrà male...": sesso, una confessione clamorosa

"La vita è ciclica quindi a un certo punto finisce tutto. Nel frattempo vivo e zompetto come se avessi otto anni". Elodie ha parlato così alla presentazione di Gioco Pericoloso, film in uscita nelle sale italiane dal 13 marzo. Nella pellicola, la pop star sarà affiancata da illustri attori del calibro di Adriano Giannini ed Eduardo Scarpetta. Il film diretto da Lucio Pellegrini è un thriller che narra le vicende di tre personaggi in profonda crisi: la ballerina Giada - Elodie -, uno scrittore tormentato e un giovane artista.

"È stato interessante interpretare una donna così complessa, potente e forte. Ho subito accettato questo ruolo con grande entusiasmo - ha raccontato - ho cercato di entrare in empatia con lei. È una donna che ha chiaro cosa vuole e ci arriva attraverso agli altri. Spesso siamo manipolati o manipoliamo per ottenere qualcosa".

Elodie, nel corso della presentazione del film, ha parlato anche delle scene piccanti interpretate nella pellicola. "Siamo nel 2025 quindi mio padre non ci rimarrà male. Io comunque faccio sesso nella mia vita. Certo c’è dell’imbarazzo. Non voglio fare la splendida. Ma credo che sia sano", ha dichiarato Elodie. Poi una dichiarazione d'amore al cinema: "Mi piace fin da quando sono piccola. Mi dà la possibilità di crescere e di sperimentare. È vitale. Spero di diventare completa anche attraverso il lavoro, dunque attraverso il cinema e la musica".