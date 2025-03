The Voice Senior, Antonio Summa scatena la rissa. Raptus Bertè: "Me la paghi, aspettati di tutto"

08 marzo 2025 a

Un basso "killer", quello di Antonio Summa che si presenta con la sua 4 corde sul palco di The Voice Senior, su Rai 1, travolgendo tutti con la sua cover di Insieme a te sto bene di Sua Maestà Lucio Battisti (per i neofiti, quella il cui ritornello recita "La donna è donna e tu una donna sei"...). Una ventata di rock anni Sessanta per lo show musicale di Antonella Clerici, con i 4 giudici vip letteralmente impazziti nel corso delle blind audition.

Il primo a girare la sua poltrona rossa, premendo il bottone, è Gigi D'Alessio, dopo pochi secondi. Poi tocca a Loredana Bertè, rapita dal groove. Quindi cede Clementino. Ed è qui che si scopre il fattaccio. Arisa, seduta in fondo, ha giocato un brutto scherzo alla Bertè "bloccandola" e impedendole così di provare ad accaparrarsi il concorrente, che peraltro è il futuro marito di Cecilia Gayle, star della dance italiana di inizio anni Novanta con tormentoni come El pam pam ed El tipitipitero (la signora è anche salita sul palco dopo Antonio, per cantare).

Reazione furente della Bertè, che come suo solito non le ha mandate a dire alla collega, interprete di Sincertà e La notte: "Arisa mi hai dato una coltellata. Sono molto arrabbiata. Questa me la paghi, aspettati di tutto", le parole di Loredana che mantiene la invidiabile media di una rissa a puntata.