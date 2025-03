Verissimo, Elodie si presenta in studio così: occhio al vestito, il dettaglio "folle"

09 marzo 2025 a

Elodie si racconta a Verissimo. La cantante, ospite di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 9 marzo, ripercorre la sua carriera e le sue origini. "Prima ero spaventata dall'esposizione, ora cerco di prendere al volo tutte le opportunità. È un momento di crescita, anche grazie al pubblico e alla gente che mi dà la possibilità di lavorare, ma potrei vivere anche senza. Io vivo di cose semplici".

Quello che sta vivendo è un vero e proprio sogno. Eppure - ammette la stessa artista -, non avrei mai immaginato di uscire e avere la forza, ho sempre avuto l'idea di valere veramente poco, invece devi credere tu per primo in te stesso. Non sono mai stata una cantante virtuosa, invece devi apprezzare quello che hai e ho cercato di portarlo al massimo e ora mi piace".

Nata a Quartaccio, un difficile quartiere di borgata, Elodie spiega: "Oggi la verità è l'unica cosa veramente importante, il mio quartiere mi ha insegnato anche questo e sono orgogliosa delle mie origini umili, delle persone che mi hanno cresciuta, delle mie amiche che sono donne forti, che hanno sfidato la vita, sono le mie persone preferite al mondo insieme alla mia famiglia". Oltre all'intervista, ad attirare l'attenzione è l'abito scelto dalla cantante per la puntata. Si tratta di un abito floreale della collezione Primavera/Estate 2025 di Versace. Il costo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.950 euro. Un prezzo da far girare la testa.