Affari Tuoi, "Andrea figlio d'arte". Sapete chi è il padre? Una rivelazione inaspettata

A giocare nella puntata di domenica 9 marzo di Affari Tuoi è Andrea, lo chef. Il concorrente gioca per il Molise con il numero 4. Il ragazzo è accompagnato dalla compagna Francesca. Ma prima di iniziare la partita Stefano De Martino racconta che Andrea "è un figlio d'arte". Sì, mio padre è cuoco... ma ho iniziato pulendo il pesce". Una rivelazione che stupisce il pubblico: "Va beh - replica il conduttore di Rai 1 - da qualche parte bisogna pure iniziare".

Intanto fa ancora discutere la puntata della sera precedente, quando ha giocato Giacomo, un fotografo originario di Castelfidardo. Anche lui, come Andrea, è stato accompagnato dalla compagna Sara. La partita è iniziata con una serie di aperture fortunate, con i primi pacchi che contenevano somme relativamente basse, per poi aprire due pacchi rossi. Ecco allora che il Dottore ha proposto loro di cambiare pacco. Risultato? Un sì. Il giovane ha accettato optando per un pacco che aveva un valore simbolico per la sua storia d’amore con Sara: il numero 2.

Nonostante questo la coppia ha accettato successivamente l'offerta di 40mila euro. Peccato però che nel loro pacco ci fossero ben 300.000mila euro, il montepremi più alto di tutti. Una vera sfortuna.