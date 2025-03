Maschio Selvaggio, Tony Effe demolito: "Non sa cantare nemmeno con l'autotune"

10 marzo 2025 a

a

a

Siamo a marzo inoltrato, ma il Festival di Sanremo sembra che non sia mai finito. Ancora polemiche sui vari artisti in gara, come Tony Effe. Il trapper, finito al centro della bufera dopo il mancato concertone di Capodanno per volontà del sindacco dem Roberto Gualtieri, è ora accusato di non essere bravo come cantante. "Tony Effe non sa cantare, non è intonato per niente". Così Valerio Scanu, ospite di Maschio Selvaggio su Rai Radio 2 da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha commentato l'esibizione del cantante romano all'ultima edizione dell'evento della canzone italiana.

"Andare a Sanremo senza saper cantare? Beh, ve ne sono davvero tanti. Il più emblematico, ma questo lo sa anche lui, è Tony Effe. Non sto dicendo una cosa nuova, non stiamo di certo scoprendo l'America. Tony Effe non sa cantare, ma non solo per me. Non è intonato per niente'', ha detto il cantante che nel 2010 vinse proprio il Festival di Sanremo alla sua prima partecipazione con il brano 'Per tutte le volte che...'.

"Cosa ha fatto Pupo dietro le quinte, davvero poco carino": Sanremo, l'accusa di Valerio Scanu

''Nella sua esibizione a Sanremo, - ha proseguito Valerio Scanu - quando cantava 'Damme na' mano' (il brano con cui Tony Effe ha gareggiato alla kermesse canora), neanche la forza di strumento così potente come l'auto-tune è riuscito a intonarla. Ma questo lo dico con la massima simpatia per Tony Effe'', ha concluso.