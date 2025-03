Paola Barale dalla Fialdini, "Ho 60 anni, non possiamo vivere così"

Roberto Tortora 10 marzo 2025 a

a

a

Prossima ai 60 anni, Paola Barale è stata ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, programma domenicale di Rai 1 che racconta storie, racconti di rinascita e di scelte di vita rivoluzionarie. La celebre showgirl, molto amata dal pubblico italiano per la sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo, recentemente ha vissuto un momento difficile con la perdita della madre, Carla Morra Barale, nel giorno del suo 85esimo compleanno, nella casa di riposo Sant'Anna a Fossano, in provincia di Cuneo.

Un lutto che ha condiviso con i suoi fan attraverso un commovente messaggio su Instagram a corredo di un video: “Oggi, in tanti ti abbiamo accompagnata nel tuo ultimo viaggio terreno. Questo video, invece, risale a qualche anno fa, quando il tuo percorso era già purtroppo molto in salita. Ma a me piace ricordarti anche così, quando ti stuzzicavo. Mi divertiva la tua spontaneità e la tua schiettezza”.

La Barale, intervistata dalla Fialdini, racconta come vive il raggiungimento di questo traguardo anagrafico, che non deve essere trattato con pregiudizio, ma come un’opportunità di crescita: “Tra poco avrò sessant'anni, e allora? Dobbiamo iniziare a pensare all'età in maniera diversa. Parliamo di vecchi con disprezzo, specialmente sui social, ma perché”.

"Ho preso lo Xanax a Buona Domenica, ecco perché": il dramma privato di Claudio Lippi

L’età che avanza, per le donne, porta con sé anche la menopausa, una fase molto delicata che la Barale non vuole sminuisca la persona: “Le donne non possono vivere un terzo della vita sentendoci sbagliate. Io cerco di essere una donna libera, per quanto sia possibile esserlo in questa società. Seguo il mio istinto, non sempre va bene, ma essendo sempre una mia scelta non mi arrabbio mai con nessuno. Lo sbaglio diventa un'esperienza quando capisci dove hai sbagliato".

In un’altra intervista di qualche tempo fa, rilasciata al Fatto Quotidiano, la Barale raccontò con esattezza il momento in cui entrò in menopausa: "Quando è mancata la mia migliore amica si è bloccato il ciclo. Per me è stato uno choc. Avevo 42 anni quando il ginecologo mi ha mandato il messaggino sui risultati delle analisi. Ricordo che ero in fila alla biglietteria di Machu Pichu e ho letto in quell’esatto momento la frase: ‘sei entrata in menopausa’. Da allora, ogni volta che vedo passare in televisione un documentario su Machu Picchu penso a una cosa soltanto, il mio ingresso in menopausa. Peraltro davvero precoce".