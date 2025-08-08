Ademola Lookman, il "raid" dell'Arsenal: valigie pronte per Londra

Ogni estate ha la sua telenovela di mercato. Finita quella di Ardon Jashari, al Milan dopo settimane di tira e molla col Bruges, resta ancora quella con al centro Ademola Lookman. L’attaccante nigeriano ha rotto con l’Atalanta, sparendo da Bergamo dopo aver accusato il club di scorrettezza e dichiarato apertamente la volontà di trasferirsi all’Inter. Ma la trattativa con i nerazzurri si è bloccata: l’offerta di 42 milioni più 3 di bonus non ha convinto l’a.d. dell’Atalanta Luca Percassi, che non scende sotto i 50 milioni. L’Inter potrebbe fare un ultimo tentativo la prossima settimana, ma il tempo stringe.

Nel frattempo, si è affacciata un’altra pretendente pesante: l’Arsenal. Secondo il Sun, i Gunners stanno preparando un’offerta per Lookman, attratti dalla sua duttilità offensiva e dal rendimento esplosivo dell’ultima stagione. Dopo aver inseguito a lungo Eze del Crystal Palace, valutato oltre 70 milioni, il club londinese sembra ora orientato a virare sul talento dell’Atalanta, che sarebbe ben felice di trattare con chi ha le possibilità economiche per chiudere in fretta.