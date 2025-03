C'è posta per te, Carlo solleva il caso: "In tv non ho detto la verità", cosa è accaduto dopo la puntata

10 marzo 2025 a

Fa ancora discutere la storia di Serena che ha chiesto l'intervento di C'è posta per te, convinta che il compagno Carlo tema la madre Maria Rosaria. A raccontare la storia è stata Maria De Filippi nella puntata in onda su Canale 5 sabato 8 marzo. La storia però non ha avuto un lieto fine e la busta si è chiusa dopo la discussione che ha coinvolto i tre. Carlo e Serena infatti hanno vissuto per un anno e mezzo insieme alla madre di lui. A stravolgere i già difficili equilibri, una violenta lite in cui lui ha deciso di cacciare di casa Serena. In seguito i due si sono rivisti e rimessi insieme, ma di nascosto dalla madre.

"La convivenza con te e tua mamma è stata molto difficile. Voglio che decidi con la tua testa e con il tuo cuore", ha commentato Serena rivolgendosi al compagno. La signora Maria Rosaria ha precisato di aver sempre accolto con gentilezza la donna e anche Carlo ha raccontato una versione diversa dei fatti, precisando di non essere mai tornato insieme a Serena, ma di aver trascorso solo una notte insieme. "Mi hai sempre attaccato e lo stai facendo anche ora. Non ho paura di mia madre, è lei che mi ha fatto passare per mammone", ha aggiunto Carlo, smentendo i messaggi mostrati da Serena che lui le avrebbe inviato. "Sono stati manipolati", ha chiosato chiedendo di chiudere la busta.

Poi è arrivato qualcosa di inaspettato: un chiarimento dello stesso Carlo sui social. "Questo post non è un modo per giustificarmi, non l'ho fatto nemmeno in trasmissione e non ho intenzione di farlo ora. È andata così perché non volevo infangare la dignità di una persona che, indipendentemente da quello che mi ha fatto, è stata una persona con cui sono stato per due anni. Se ci sono ricaduto, è stato perché ero innamorato di una persona che in realtà non ha mai provato nulla di importante nei miei confronti. La sua era solo pura convenienza". E ancora: "Mi sento anche di giustificare mia madre, perché è ingiusto, dato che lei non c'entra nulla e casa mia è aperta a tutti, notte e giorno. L'unica colpa che ho è di non essermi difeso e di non aver detto la verità in trasmissione, ma infangare una donna e, soprattutto, una mamma, non è nel mio carattere".