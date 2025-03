Morte Gene Hackman, sotto accusa ci finiscono i figli: la scoperta che può cambiare tutto

10 marzo 2025 a

La morte di Gene Hackman è avvolta dal mistero. L'attore come è noto è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Santa Fe insieme alla moglie, anche lei deceduta prima del marito. Il pacemaker di Hackman si è fermato il 17 febbraio. Una data che ha aiutato gli investigatori a ricostruire quanto accaduto in quei sette giorni in cui la star di Hollywood ha vissuto, nella sua casa, al fianco del cadavere della moglie.



L'attore soffriva anche di Alzheimer e di fatto, secondo gli inquirenti Hackman non si sarebbe reso conto della situazione e probabilmente non avrebbe nemmeno compreso l'evidenza della morte della moglie. Ma c'è un dettaglio che in queste ore sta facendo parecchio discutere negli Stati Uniti: Hackman si sarebbe potuto salvare? A quanto pare nessuno, tra i figli, avrebbe cercato notizie del padre negli ultimi tempi. Viveva in uno stato di totale abbandono da parte dei suoi familiari?

Gene Hackman, "il caso non è ancora chiuso". Sospetti sconcertanti sul cellulare, cosa non torna

Un intervento tempestivo dopo la morte della moglie, forse avrebbe potuto evitare di fatto la morte dell'attore. Ed è proprio sui figli che si concentrano sempre di più, di giorno in giorno, le polemiche sulla morte dell'attore. Di certo non ha fatto la fine che avrebbe meritato. Solo e abbandonato a vagare per casa mentre la moglie era morta ormai da giorni.