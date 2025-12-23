Via dei matti n.0 riparte con Servillo e Brian Wilson

La quinta stagione di Via dei Matti n. 0 torna stasera su Rai 3, dal lunedì al venerdì alle 20.20, per una quinta stagione. A condurre il programma che ha per protyagonista la musica ci sono ancora Valentina Cenni e Stefano Bollani. La puntata di questa sera si aprirà con un omaggio a Kurt Weil, il grande compositore tedesco capace di reinventarsi una volta arrivato negli Stati Uniti. Ospite della serata sarà l’attore Toni Servillo. Domani, protagonista della puntata sarà Brian Wilson, il fondatore e principale autore dei Beach Boys.

Ad accompagnare la narrazione ci saranno il dj e conduttore Alessio Bertallot e la violinista Irene Abrigo. Mercoledì 24 dicembre, la Vigilia di Natale sarà dedicata al cantautore, polistrumentista e artista, John Lennon. Ospite in studio sarà uno dei più riconosciuti e influenti scrittori italiani, nonché esperto di musica, Alessandro Baricco. Giovedì 25 dicembre, il Natale verrà celebrato in compagnia dell’immortale cantautore italiano Fabrizio De André. A rendere omaggio al suo spirito unico ci sarà il musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna. La settimana si concluderà venerdì 26 dicembre con una puntata dedicata al trombettista statunitense Dizzy Gillespie. Ad animare il racconto sarà un altro importante trombettista italiano, ospite speciale della serata, Paolo Fresu. Come da tradizione, ogni episodio si concluderà con l’intervento dei due conduttori che, al pianoforte, saluteranno gli spettatori con un arrangiamento originale di brani provenienti da diverse tradizioni musicali.

Via dei Matti n. 0 è un programma ideato da Valentina Cenni, Stefano Bollani e Fosco d’Amelio e scritto insieme a Rossella Rizzi, Duccio Battistrada, Errico Buonanno, Simone Giorgi e Lorenzo Scoles. Il successo del programma, di Rai Cultura, oltre alla bravura dei due conduttori deve molto anche alla riuscita dell scenografia che amplifica la vocazione dello show di diventare una vera casa della musica, uno spazio accogliente e immaginifico.