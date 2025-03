Leonardo Pieraccioni, l'ultimo trionfo: che premio conquista (e soprattutto perché)

11 marzo 2025 a

Tempo di premi e risconoscimenti per Leonardo Pieraccioni. Il celebre attore e regista sarà infatti il protagonista della prossima edizione del premio Fionda di Legno 2025. La cerimonia avverrà sabato 5 aprile alle 17 presso il suggestivo Teatro Ambra di Albenga. A consegnargli l'iconico riconoscimento sarà niente meno che Antonio Ricci. La fionda in legno, il simbolo del premio, è stata realizzata dall'artista Andrea Zanini.

Il premio viene assegnato a Pieraccioni per il suo stile comico, definito "gentile e pungente, ma privo di volgarità", capace di raccontare con naturalezza storie di vita quotidiana, regalando leggerezza e spontaneità al pubblico. Oltre alla sua carriera artistica, viene valorizzato anche il suo impegno nel sociale: tra le iniziative benefiche che ha animato o supportato, infatti spiccano il sostegno ai piccoli pazienti dell'Ospedale Meyer di Firenze, il contributo a Cure2Children e la partecipazione attiva alla costruzione di scuole in Sierra Leone attraverso l'organizzazione "Solidarietà in buone mani".

Figlio unico, Pieraccioni ha iniziato il suo percorso nel mondo dello spettacolo con il cabaret, condividendo il palco con Carlo Conti e Giorgio Panariello. Il salto nel cinema è avvenuto nel 1995 con "I Laureati", un successo che ha trovato conferma l'anno seguente con Il Ciclone, fin da subito diventato un grande classico della comicità italiana. Un film, Il ciclone, che ha consolidato l'inconfondibile imprinting pireaccioniano, tra risate, romanticismo e surrealtà.