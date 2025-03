Adriano Celentano dopo anni riappare in pubblico: ecco il suo volto oggi, la foto è clamorosa

12 marzo 2025 a

Adriano Celentano riappare in pubblico. Il "Molleggiato" è stato immortalato con niente di meno di Spike Lee. Un incontro milanese imprevedibile, visto che l'ultima apparizione pubblica del cantante risale al 2019. Eppure oggi, a distanza di anni, una foto diffusa dall'Adnkronos fa riaccendere la speranza dei fan. Per incontrare il regista americano, Celentano avrebbe lasciato la villa di Galbiate e la cosa, sempre più rara, non è passata inosservata.

Al momento non si conosce l'oggetto del loro colloquio. Forse, è l'ipotesi più probabile, c’entra il nuovo film del regista americano Highest 2 Lowest, in uscita in primavera e dato in arrivo al festival di Cannes. O forse, la sua colonna sonora? La pellicola porta in scena un thriller poliziesco, il remake in lingua inglese del film di Akira Kurosawa del 1963 High and Low. Protagonista è Denzel Washington, alla sua quinta collaborazione con Lee.

Insomma, non è escluso un ritorno dell'artista. Tempo fa a preoccuparsi fu lo stesso Teo Teocoli: "Prima ero un codazzo, poi diventai amico, poi amicissimo e poi da cinque anni è finito tutto. Lui è scomparso, non risponde al telefono, non parla più con nessuno. Ha avuto una delusione artistica però, che c**o. Abbiamo fatto 40 compleanni insieme perché lui compiva gli anni il 6 gennaio quindi nel giorno dell’Epifania. Univa le due cose e abbiamo sempre fatto feste. In questi ultimi due anni non risponde al telefono, forse è morto. Sono quattro anni che provo, almeno dimmi una frase storica…un ‘Ciao ragazzi'".