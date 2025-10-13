Gigio Donnarumma, affondo di Panatta: "Donnarumma? Mi ha fatto tenerezza"

“Cerchiamo di essere più clementi con questi campioni.” Adriano Panatta lo dice con tono deciso durante la Domenica Sportiva, intervenendo in difesa di Gennaro Gattuso e della nuova Nazionale. “Io vedo troppe critiche, troppe polemiche. Rino è un sanguigno, un personaggio che in campo dava anche quello che non aveva. E questa cosa sta cercando di trasmetterla anche ai ragazzi. È uno che vive il calcio con passione vera, con il cuore, e non va giudicato per un risultato o per una partita andata storta”.

L’ex tennista ha poi voluto ribadire il valore dei giovani che stanno vestendo la maglia azzurra: “A questi ragazzi bisogna solo dirgli bravi, perché li paragonano ai vari Pirlo, Totti, Baggio e tutti questi campioni, e questa cosa non è giusta — dice — Sono molto giovani, hanno entusiasmo, voglia di fare e in campo danno tutto per la Nazionale. Non è che la Nazionale può avere solo eccellenze in ogni periodo della storia. Lasciamo crescere queste giovani leve. Cerchiamo di essere più teneri con loro, perché il talento ha bisogno anche di fiducia per sbocciare”.